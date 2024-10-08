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Son günlerde yaşanan olaylar sonrası gözler sosyal medya platformlarına çevrildi...

Özellikle Discord gibi popüler mesajlaşma uygulamalarında yer alan kan donduran konuşmalar sonrası yetkililerden açıklama bekleniyordu.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ADLİ SORUŞTURMALAR BAŞLATILMIŞTIR"

Bakan Tunç, sosyal medya platformalarında yer alan sapkın içeriklere soruşturma başlatıldığını bildirerek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.



Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.