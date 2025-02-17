Yılmaz Tunç'tan The Economist'e sert tepki

Haber Merkezi

Economist, TÜSİAD'ın diliyle yayınladığı haberiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Economist'in "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla yer verdiği habere, bir tepki daha geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Türkiye'nin geride kaldığını hatırlattı.

Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ ŞEKİLDE GÖREVİNİ ÜSTLENMEKTİR"

The Economist’in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması asla kabul edilemez. Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Ancak Türkiye’ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir.

"TÜRKİYE BÖLGESİNDE GÜÇLENİYOR"

Türkiye’nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir.

"ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"