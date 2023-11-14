Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa vurgusu: Bu konuda herkes hemfikir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yeni anayasa' tartışmalarına ilişkin konuştu. Tunç, "Son tartışmaları da dikkate aldığımızda, yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir" dedi.

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Yargıda yetki tartışması krizi sürüyor...

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki hukuki gerilim, Anayasa Mahkemesi’nin 'hak ihlali' kararıyla tırmandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı adeta yok sayan AYM’nin bu kararı, yeni bir krize kapı araladı.

Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan dosya, mahkeme tarafından karara bağlanması için Yargıtay’a gönderildi ve bu aşamada hukuk krizi patlak verdi.

Yargıtay, Can Atalay kararında yetkisini aştığı gerekçesiyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yeni anayasa ihtiyacı

Yargıda bu kriz yaşanırken yeni anayasa ihtiyacı ise bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yeni anayasa' tartışmalarına ilişkin konuştu.

"Yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık"

Bakan Tunç, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yeni anayasa ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi: