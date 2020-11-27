Euro
9.3197
-0.73%
Dolar
7.8124
-0.75%
Altın
454.02
-0.88%
Borsa
1.344
0.09%
Bitcoin
132.303
-7.15%
EXEN Coin
9.89
-5.26%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Yılmaz Vural kimdir? Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

    Teknik direktör Yılmaz Vural'ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı haberi gündeme düşerken sevenleri tarafından sağlık durumu merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 13:06
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 13:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yılmaz Vural kimdir? Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

    Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'dan üzücü bir haber geldi. Özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenilen deneyimli çalıştırıcının sağlık durumu ve hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

    Peki, Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı, işte detaylar..

    YILMAZ VURAL KİMDİR?

    1953’te Sakarya’da doğan Yılmaz Vural, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da bitirdi.

    1975’te girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979’da ‘’iyi” not ortalaması ile bitiren Vural, aynı yıl katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010’da bitiren Yılmaz Vural, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    Yılmaz Vural kimdir? Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural ın sağlık durumu nasıl? #1

    FUTBOL KARİYERİ

    1970-1974 yıllarında amatör futbolcu olarak futbol hayatına başlayan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı.

    Ardından 3. Lig kulüplerinden Hacettepe ve Tekirdağspor’da forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerini noktalayarak, antrenörlük hayatına başladı.

    Yılmaz Vural kimdir? Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural ın sağlık durumu nasıl? #2

    ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

    Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve en son da Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.

    Yılmaz Vural kimdir? Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural ın sağlık durumu nasıl? #3

    YILMAZ VURAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Yılmaz Vural, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

    Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir