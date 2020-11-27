Yılmaz Vural kimdir? Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

FUTBOL KARİYERİ
1970-1974 yıllarında amatör futbolcu olarak futbol hayatına başlayan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı.
Ardından 3. Lig kulüplerinden Hacettepe ve Tekirdağspor’da forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerini noktalayarak, antrenörlük hayatına başladı.
ANTRENÖRLÜK KARİYERİ
Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve en son da Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.
YILMAZ VURAL SAĞLIK DURUMU NASIL?
Yılmaz Vural, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.