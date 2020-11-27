Yılmaz Vural kimdir? Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı haberi gündeme düşerken sevenleri tarafından sağlık durumu merak ediliyor.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'dan üzücü bir haber geldi. Özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenilen deneyimli çalıştırıcının sağlık durumu ve hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı, işte detaylar..

YILMAZ VURAL KİMDİR?

1953’te Sakarya’da doğan Yılmaz Vural, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da bitirdi.

1975’te girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979’da ‘’iyi” not ortalaması ile bitiren Vural, aynı yıl katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010’da bitiren Yılmaz Vural, evli ve 3 çocuk babasıdır.