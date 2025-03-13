Yisrael Katz: İsrail, Suriye'nin güney topraklarını 'sınırsız bir süre' işgal edecek

Haber Merkezi

Suriye'de, Esad rejimi, kökleri El Kaide ve İslam Devleti'nin de aralarında bulunduğu aşırı İslamcı örgütlerden gelen Heyet Tahrir el-Şam liderliğindeki isyancı grupların koalisyonu tarafından devrildi.

Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, yıllar önce aşırılıkçı gruplarla bağlarını kopardığını ve temsili bir hükümet ile dini hoşgörü sözü verdiğini söyledi.

9 ASKERİ KARAKOL KURULDU

İsrailli yetkililer, ülkede faaliyet gösteren yeni Suriye rejiminin ve diğer silahlı grupların potansiyel bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine kaydetti.

Yerel basın, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Suriye topraklarında 9 askeri karakol kurduğunu, bunlardan ikisinin Hermon Dağı'nın 2.800 metre zirvesinde olduğunu bildirdi.

"YAPILAN KONUŞLANMA İSRAİL'İ SAVUNMAK İÇİN GEREKLİ"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hermon Dağı'na yapılan konuşlanmanın, İsrail'in kuzeyinde ve tartışmalı sınırlarındaki İsrail topluluklarını savunmak için gerekli olduğunu söyledi.

Yerel basına göre Katz, kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hermon Dağı'nın tepesinden kendisini izlediğini görecek ve bizlerin burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde, Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerinden korumak için bulunduğumuzu hatırlayacak." dedi.

"GÜNEY SURİYE TAMAMEN SİLAHSIZLANDIRILMALI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz ay yaptığı bir konuşmada, 'Güney Suriye'nin tamamen silahsızlandırılmasını' istediğini söyledi.

İsrail savaş uçakları, Esad'ın devrilmesinden bu yana eski rejimin bıraktığı askeri teçhizatı yok etmek için yüzlerce saldırı düzenledi.

"LÜBNAN BATAKLIĞINDA BOĞULUYORDUK"

Bazı analistler, İsrail'in Suriye'de karmaşık bir çatışmanın içine düşme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Bu çatışmanın, ülkenin 1982-2000 yılları arasında güney Lübnan'ı işgal ettiği uzun ve maliyetli süreci hatırlatabileceği belirtiliyor.

İsrailli analist emekli Albay Dr. Jacques Neriah şunları söyledi:

Lübnan'da olduğu gibi bir fikrin aklımızda olmamasını umuyorum. 20 yıldan fazla bir süredir Lübnan bataklığında boğuluyorduk. Umarım Suriye bataklığında boğulmayız. Niyetlerimizin sadece geçici olduğunu söyledik ve şimdi farklı bir şey duyuyoruz.

SURİYE TOPRAKLARI 'SINIRSIZ BİR SÜRE' İŞGAL EDİLECEK

İsrail Savunma Bakanı, stratejik Hermon Dağı'na yaptığı ziyarette, ülkesinin, İsrail'in tartışmalı kuzey sınırlarının ötesindeki Suriye topraklarının bir bölümünü 'sınırsız bir süre' boyunca işgal etme niyetini yeniden teyit etti.

İsrail Katz, Çarşamba günü zirveye yaptığı ziyarette , "IDF, Suriye'de sınırsız bir süre kalmaya hazır. Hermon'daki güvenlik bölgesini tutacağız ve güney Suriye'deki tüm güvenlik bölgesinin silahsızlandırıldığından ve silahlardan ve tehditlerden arındırıldığından emin olacağız" dedi.