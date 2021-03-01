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- YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvuru ekranı
YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvuru ekranı
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 10:35
- Güncelleme : 01.03.2021 - 10:37
ÖSYM tarafından 2021 YKS başvuruları konusunda sınava girecek adaylara son gün hatırlatması yapıldı. Açıklamada, YKS son başvuru tarihinin 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona ereceği bilgisi yer aldı.
ÖSYM'nin bu açıklamasının ardından üniversite sınavı başvuru işlemleri ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. ''YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak?'' soruları merak konusu oldu.
Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak? İşte, YKS başvuru ekranı..
2021 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şubat ayının başında yayımlanan ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı bilgisi verilmişti.
T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ''https://ais.osym.gov.tr'' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayıp kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.
Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.
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2021 YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. YKS ücret son ödeme tarihi 3 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.
2021 YKS başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da ödenebilecek.
- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)