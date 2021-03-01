YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvuru ekranı

YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvuru ekranı

ÖSYM, 2021 üniversite sınavı (YKS) için son dakika açıklamasında bulunarak YKS başvuruları konusunda adaylara son gün hatırlatması yaptı. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2021 YKS başvuruları konusunda sınava girecek adaylara son gün hatırlatması yapıldı. Açıklamada, YKS son başvuru tarihinin 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona ereceği bilgisi yer aldı.

ÖSYM'nin bu açıklamasının ardından üniversite sınavı başvuru işlemleri ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. ''YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak?'' soruları merak konusu oldu.

Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 (YKS) ücretleri hangi bankalara yatırılacak? İşte, YKS başvuru ekranı..

2021 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şubat ayının başında yayımlanan ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı bilgisi verilmişti.

T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ''https://ais.osym.gov.tr'' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayıp kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.

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2021 YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. YKS ücret son ödeme tarihi 3 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.

2021 YKS başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da ödenebilecek.