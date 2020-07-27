YKS birincileri başarılarının sırrını açıkladı

ÖSYM tarafından bugün açıklanan YKS sonuçlarının ardından birinciliği paylaşan öğrenciler, başarılarının sırlarını aktardı.

Bugün sabah saatlerinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu.

ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanan YKS sonuçlarının ardından Prof. Dr. Aygün, YKS Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

ANTALYA 1'İNCİSİ NOT ALARAK ÇALIŞTI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yatılı okuyan 18 yaşındaki Aydemir, TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu. Aydemir, birinci olmanın kendisine de sürpriz olduğunu, sabah sınav sonucuna bakınca çok mutlu olduklarını söyledi.

YKS 2020 Türkiye birincileri ViDEO

"ÜÇ YILDA BİR ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORDUK"

Sınava "not alarak" çalıştığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Annem babam memur olduğu için üç yılda bir şehir değiştiriyorduk. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini de sınavla kazanmıştım, yatılı okudum. Not alarak, planlı çalıştım. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Gün içinde ne yapacağımı biliyordum. Deneme sınavlarında yaptığım yanlışlara tekrar dönüyordum. Neden yanlış yaptığımı araştırıyordum. Böyle olunca netlerim arttı. Yanlış yaptığım zaman moralim bozulmadı, aksine neden yanlış yaptığımı fark edip, sorunu çözüyordum."

Aydemir, Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümü okumak istediğini, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

ÇORUM'UN BİRİNCİSİ DERECESİNE ŞAŞIRMADI

Çorum'da özel bir kolejde okuyan 18 yaşındaki Arayıcı, YKS'nin TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu.

Arayıcı, gazetecilere, birinciliğin kendisine sürpriz olmadığını, çok çalıştığı için böyle bir sonuç beklediğini söyledi.

Elde ettiği başarı için "Bir, iki yılda olacak bir şey değil. İlkokuldan beri düzenli çalışmayı gerektiren bir şey" ifadelerini kullanan Arayıcı, hem ailesinin hem de öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ilkokuldan beri düzenli ve planlı olarak çalıştığını, bunun sonucunda da daha önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nde (TEOG) olduğu gibi YKS'de de zorlu salgın sürecine rağmen başarılı olduğunu belirtti.

NİĞDE'NİN YDT BİRİNCİSİ MÜHENDİSLİK OKUYACAK

Niğde Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen, YKS'nin YDT oturumunda birinciliği paylaşan 5 adaydan biri oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, makamında kabul ettiği Eren Şen'e altın hediye ederek, üniversite hayatında başarı diledi.

Eren Şen'in sınavda gösterdiği başarı ile gururlandığını belirten Yaşar, "Öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Eren, gerçekten çok yönlü bir öğrenci, öğretimde gösterdiği başarıyı proje ve eğitimlerde de gösterdi. Gerçekten bu sonuç bizi çok memnun etti. Eren, yabancı dil testinde Türkiye birincisi, TYT'de Türkiye altıncısı, sayısalda Türkiye 21'incisi oldu. Bu başarısı ile bizi ve Niğde'yi gururlandırdı." dedi.

Başarıya çok çalışarak ulaştığını vurgulayan Eren Şen, üniversite eğitimini, elektrik elektronik mühendisliği alanında sürdürmek istediğini belirtti.

MALATYA BİRİNCİSİNİN TEK SIRRI 'DÜZENLİ ÇALIŞMAK'

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Malatya Fen Lisesi öğrencisi Örüm, AYT sayısalda Türkiye birincisi oldu. Örüm, sınavda derece yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Emeklerinin karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu aktaran Örüm, "Ailem, öğretmenlerim ve çevre de mutlu. Düzenli ve disiplinli çalıştım. Eksiklerimi biliyordum, bu konuda stratejik ilerledim. Aynı zamanda stres kontrolünü de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunlar başarıyı getirdi." dedi.

"ÇOK ÇALIŞIP KENDİLERİNİ STRESE SOKMASINLAR"

Örüm, sınavın zor olduğunu anlatarak, "Düzenli çalışınca emeklerinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Benden sonra sınava girecek arkadaşlarım eksiklerini iyi bilsin. Sonuçta insanı tanıyan yine kendisini oluyor. Düzenli çalışsınlar. Çok çalışıp kendilerini strese sokmasınlar." diye konuştu.





NEVŞEHİR'İN BİRİNCİSİ MÜJDEYİ MİSAFİRLİKTE ALDI

Annesi ve babası matematik öğretmeni olan, Nevşehir'de özel bir liseyi bitiren Özdemir, YKS sonucunu ailesiyle akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Bursa'da öğrendi.

Başkalarının kendisi için mutlu olduğunu görünce sevincinin arttığını belirten Özdemir, şu sözleri söyledi:

"Çalışma süreci tabii yorucu oldu, bir de araya pandemi süreci girdi ama atlattık. Kendime has bir çalışma düzenim vardı zaten, özel ders almadım. Okulun bana sağladığı olanaklar yetti, onlara da çok şey borçluyum, her konuda destek oldular. Ailem de öyle. Aslında bazen o kadar yoğun çalışmadığım dönemler de oldu ama geneline baktığınızda yoğun olduğunu söyleyebilirim."

Özdemir, sınavdan çıkıp cevaplarını kontrol ettiğinde sadece bir soruyu yanlış cevapladığını gördüğünü bildirdi.

1 SORUSUNDAN EMİN OLAMAMIŞ

Bu durumu fark ettiğinde Türkiye birinciliğinden ümidini kestiğini aktaran Özdemir, "Tamamını doğru yapan birileri vardır diye düşünüyordum ama olmamış. En iyi yapan 1 yanlış yaptığı için ben de birinci olan 5 kişiden biri oldum. Sosyoloji okumayı düşünüyordum ama tıp konusuna da ilgim var. O yüzden tıp okuyup yan dal olarak sosyolojiye devam etmek istiyorum." dedi.

YÜZDE 60 GÖRME ENGELİ AYDIN'IN BİRİNCİSİNE MANİ OLAMADI

Yüzde 60 oranında görme engeli bulunan Aydınlı öğrenci Halid Oğuz Serçe, TYT puan türünde 500 tam puan alarak, bu alandaki 5 birincinin arasına ismini yazdırmayı başardı.

Efeler ilçesinde bir özel okulda okuyan ve doğuştan yüzde 60 görme kaybı nedeniyle görmede zorluk yaşayan Halid Oğuz Serçe, engeline karşın büyük bir başarıya imza attı.

"NE OLDUĞUNU DA ANYALABİLMİŞ DEĞİLİM"

Halid Oğuz Serçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonucun kendisini de şaşırttığını belirterek, "İyi bir sonuç bekliyordum ama biricilik yoktu. Şaşkınım. Aslında tam olarak ne olduğunu da anlayabilmiş değilim." ifadelerini kullandı.

GÜNDE 11 SAAT DERS ÇALIŞMIŞ

Sınava iyi hazırlandığını aktaran Serçe, "Boş zamanlarında ders çalışan biri değildim. Her zaman ders çalışan biriydim. Sabah 04.00’te uyanırdım, 07.00’ye kadar dersimi çalışırdım. Ardından da 08.00’e kadar da okula hazırlığımı yapardım. Bir günde okul saati dışında 6 saat ders çalışırdım. Daha sonra iyice yüklendim ve 11 saate kadar yükselttim. Tamamen soru odaklı çalıştım." dedi.

Serçe, psikoloji okumayı istediğini ve bu alanda ilerleyip akademik kariyer yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

HAYAL KURARAK MOTİVE OLDU

Yorucu bir sınav sürecinden geçtiğini aktaran Serçe, "Bundan sonra sınava girecek arkadaşlarımın hayalleri ve hedefleri olsun. Yorulduğunuzda, uzandığınızda sizi kaldıracak bir şeye ihtiyaç duyulur. Ben mesela üniversitelerin fotoğraflarını duvarıma yapıştırıp, internetten üniversiteye gidenlerin videolarını izleyip kendimi motive ederdim. Hayalim çok netti. Dolayısıyla yorulduğumda kalkmak çok kolay oldu." diye konuştu.