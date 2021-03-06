YKS geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 4 Şubat'ta başlayan başvurular 2 Mart'ta sona erdi. YKS başvurularını kaçıranlar, YKS geç başvuru tarihlerinin araştırmaya başladı.

2021 YKS için geri sayım devam ediyor. 26 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS için başvuru tarihi 2 Mart'ta sona erdi.

Başvuru işlemlerini yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihini araştırıyor. Geç başvuru ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek için ''2021 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, YKS geç başvuru ne zaman? 2021 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS geç başvuru hakkında bilgiler..

2021 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları, 17 Mart 2021 tarihinde başlayacak olup 18 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Ücretlerin de bu süre içerisinde ödenmesi gerekecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvurularında her sınav için 90 TL olan başvuru ücreti, geç başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödenecektir. Sınav katılım ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup adaylar sınava giremeyecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Adaylar, YKS başvuru ücretlerini aşağıdaki bankalara yatırabileceklerdir: