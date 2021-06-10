YKS giriş belgeleri erişime açıldı: 2021 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

Üniversite sınavına hazırlanan adayların merakla beklediği YKS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ÖSYM 2021 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı..

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte 2021 YKS için geri sayım da başladı.

İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca aday, YKS sınav giriş yerlerine dair açıklamaları yakından takip ediyor.

Son çalışmalarını gerçekleştiren öğrenciler, sınava girecekleri yerlere dair araştırmalarını sürdürürken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, günlerdir merak edilen 2021 YKS sınav yerleri belli oldu. Adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceği netlik kazandı.

Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nereden yapılır? İşte, 2021 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı...

2021 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.





TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

