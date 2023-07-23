YKS istatistikleri açıklandı! Ortalamalar tartışmalara neden oldu YKS sınavı geride kalırken, açıklanan istatistikler ise tartışmalara neden oldu. Açıklanan ortalamlarda doğru sayısının az olması öğretmenlere yönelik eleştirileri gündeme getirdi. Ancak diğer yıllara oranla başvurunun rekor düzeyde olması da dikkati çekti.

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı geride kaldı.

Öğrenciler maratonun en zor kısmını atlattı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih süreci başlayacak.

Tercihler başlamadan, YKS ile ilgili ortalamalar belli oldu. Ortalamaların belli olmasının ardından ise tartışmalar başladı.

Başvurunun rekor düzeyde olduğu sınavda doğru cevap sayısının az olması dikkati çekti.

Doğru cevap sayısının az olmasının ardından gözler, öğretmenlere çevrildi.

YKS soru sayısı ve ortalamaları

Sınavın ilk oturumu olan ve öğrencilerin derslere yönelik temel yeterliliklerini ölçen oturumdaki 40 soruluk Türkçe testinde doğru yanıt ortalaması 20,021’de, temel matematikte ise 8,218’da kaldı. 20 soruluk fen bilimleri testinin ortalaması 3,546, sosyal bilimler testinin ortalaması 8,688 oldu.

AYT'de ise matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,576, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları, fizik (14 soru) alt testinde 2,519, kimya (13 soru) alt testinde 1,768, ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,080 oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, YKS'nin üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 691 sorudan iptal edilen soru bulunmadığını ifade etti.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tablo şöyle:

Türkçe (40 soru) 20,021,

Sosyal bilimler (20 soru) 8,688

Temel matematik (40 soru) 8,218

Fen (20 soru) 3,546.

Alan Yeterlilik Testi’nde ise tablo şöyle:

Matematik (40 soru) 7,576,

fizik (14 soru) 2,519

Kimya (13 soru) 1,768

Biyoloji (13 soru) 2,08.

Türk dili ve edebiyatı (24 soru) 5,763

Tarih-1 (10 soru) 1,730

Coğrafya-1 (6 soru) 1,304

Tarih-2 (11 soru) 1,805

Coğrafya-2 (11 soru) 2,435,

Felsefe (12 soru) 1,844

Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) 1,394

80 soruluk Yabancı Dil Testi’nde (YDT) tablo şöyle:

Almanca 38,082

Arapça 28,170

Fransızca 39,246

İngilizce 39,242

Rusça 38,995

Başkan Ersoy'un değerlendirmesine ilişkin detaylar

Ersoy bu yıl YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



2023-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları, Türkçe (40 soru) testinde 20,021, sosyal bilimler (20 soru) testinde 8,688, temel matematik (40 soru) testinde 8,218 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,546'dır. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,576, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları, fizik (14 soru) alt testinde 2,519, kimya (13 soru) alt testinde 1,768, ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,080 olmuştur.



AYT Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,763, tarih-1 (10 soru) alt testinde 1,730, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,304, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,805, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,435, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,844, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,394 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 38,082, Arapça testinde 28,170, Fransızca testinde 39,246, İngilizce testinde 39,242, Rusça testinde 38,995 olmuştur.