YKS sınavı bitti, yetişemeyen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Öğrencilerin üniversiteye geçişi için ilk aşama olan, YKS sınavının ilk oturumu bitti. Sınava yetişemediği için giremeyen bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Bazıları ise koşarak yetişmeye çalıştı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı. Öğrencilerin aylarca hazırlandığı maraton sona erdi.

Bazı öğrenciler sınavda ter dökerken, bazıları 4 saniye ile sınavı kaçırdı.

Bazıları kimliğini unutup, sınava dakikalar kala yetişti.

Sınava geç kalmak üzere olan bir engelli öğrenci ise 4 vatandaş tarafından koşarak sınava gireceği binaya getirildi.

4 SANİYE İLE 1 YIL GİTTİ

Bursa'da bazı öğrenciler sınava geç kalırken, bir kişi ise 4 saniyeyle sınava giremedi.

.Bazı öğrenciler kimliklerini unutarak sınava giremezken, bazıları ise giriş saatini kaçırdı. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava girmek için gelen Abdullah Ç., kapılar kapanırken, okulun önüne geldi.

4 saniyeyle kapıdan içeri giremeyen öğrenci, uzun süre görevlilere dil döktü.

Son bir yıldır sınava hazırlandığını belirten Abdullah Ç., ''Uzun zamandır bu sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Bugünde trafikten dolayı geç kaldım. TYT'ye girecektim fakat olmadı." dedi.

GÖREVLİLERE DİK DÖKTÜER AMA..

Malatya Battalgazi ilçesinde bulunan Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi’nde kimliğini unutan öğrencinin yardımına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti ve öğrenci kimliğini vatandaşın aracıyla evinden alarak dakikalarla sınava yetişti.

Sınav binasının giriş kapısının kapanmasının ardından gelen bir aday ve babasıysa görevlilere dakikalarca dil döktüler.

Sınav binasının demir kapısından atlayarak okul bahçesine girmeyi başaran öğrenci, uzun ısrarlara rağmen sınav binasına alınmadı.

Yaklaşık 10 dakika süren ısrarın ardından öğrenci ve babası, sınav sistemine tepki göstererek okuldan ayrıldı.





"BİR KİMLİK İÇİN.."

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda sınava giren Goncagül Tutuş isimli adayın kimliği babasında kaldı.

Babasına ulaşmakta sorun yaşayan Tutuş, sınav binasına alınmaması üzerine gözyaşına boğuldu. Tutuş, ‘Bir kimlik için alınmaz mı? diyerek ağladı.

4 KİŞİ SINAVA YETİŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞTI

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de üniversiteye girecek gençleri YKS heyecanı sardı. Bugün sınavın ilk oturumu yapıldı.

Binlerce genç gibi sınava girebilecek durumda olan engelli bireylerde sınava girdi. Mersin'de de vatandaşlar, engelli bir genci sınava yetiştirmek için örnek bir davranışa imza attı. Mersin Üniversitesinde (MEÜ) sınava girecek olan engelli bir genç, vatandaşların yardımıyla sınava yetişebildi.

Engelli gencin sınava genç kalacağını gören 4 vatandaş, kucaklarına aldıkları genci koşarak sınava gireceği bölgeye götürdüler.

Zamanla yarışan vatandaşlar, genci sınava yetiştirmeyi başarabildi.



O ANLAR KAYDEDİLDİ

Öte yandan vatandaşların engelli genci kucaklarında koşarak sınava yetiştirme anları bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde; engelli genci yatar vaziyette kucaklarına alan 4 vatandaş, koşarak okula geliyor. Çevredekiler örnek davranıştan dolayı duyarlı vatandaşları alkışlarken, engelli genç kontrollerinin ardından okula alınıyor.

YKS sınavı bitti, yetişemeyen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu VİDEO



