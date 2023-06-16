YKS sınavı öncesi üniversite kontenjanları açıklandı Yaklaşık 3,5 milyon üniversite öğrencisi adayı yarın sınav heyecanı yaşayacak. Bu yılki kontenjanlar da belirlenerek açıklandı. Depremzede öğrencilere devlet üniversitelerinde ilave yüzde 25 kontenjan ayrıldı.

ensonhaber.com

Üniversite hayalleri olanlar için yarın büyük gün...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sonuçları, adayların hayal ettiği üniversitelere kavuşmasını sağlayacak.

Bu kapsamda 3 milyon 527 bin 466 aday yarın üniversite sınavına girecek.

Öte yandan bir diğer merak edilen ve araştırılan konu ise üniversitelerin kontenjan durumu.

Sınav öncesi bu yılki kontenjanlar netleşti.

Toplam kontenjan 1 milyon 61 bin oldu

Devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjan 1 milyon 61 bin olarak açıklandı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini önlisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor.

Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için yüzde 21'i vakıf üniversitelerine ayrıldı.

Ek kontenjan verildi

Yeni kontenjanda da ayrıcalıklar tanındı.

Böylelikle 34 yaş üstü kadınlar, depremzede öğrenciler ve şehit / gazi yakınları için ek kontenjanlar dahil edildi. Bununla birlikte toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıkmış oldu.

Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan var.

34 yaş ve üzeri kadınlar için 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si önlisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan ayrıldı.

Afetzede adaylara yüzde 25 ilave kontenjan

Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde ilave yüzde 25 kontenjan, vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1’er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

Böylece 21 bin 215’i devlet, 3 bin 426’sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.