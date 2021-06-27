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    YKS sınavına giren Melike İpek: Bugün daha iyi geçti, bildiklerimi yaptım

    YKS sınavında ter döken Melike İpek, "Sınavım iyi geçti, güzeldi. Dünküne göre daha kolaydı. Bildiklerimi yaptım. Bakalım nasip artık bekleyeceğiz" dedi.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 14:11
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    YKS sınavına giren Melike İpek: Bugün daha iyi geçti, bildiklerimi yaptım

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kendisine işkence eden kocası Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vuran, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 108 gün sonra serbest kalan Melike İpek, YKS sınavına girdi.

    HEDEFİ ÖĞRETMENLİK

    Kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur ile birlikte ders çalışan İpek, üniversite sınavına da hazırlandı.

    Hedefi Akdeniz Üniversitesi Matematik Öğretmenliği olan Melek İpek, bugün YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi oturumunda ter döktü.

    "HEDEFİME ULAŞAMAZSAM SENEYE TEKRAR DENEYECEĞİM"

    Sınavın nasıl geçtiği hakkında bilgi veren Melek İpek, “Sınavım iyi geçti, güzeldi. Dünküne göre daha kolaydı. Bildiklerimi yaptım. Bakalım nasip artık bekleyeceğiz.

    Hedefime ulaşamazsam seneye bir daha deneyeceğim. Bu sene çok fazla çalışma zamanım olmadı. Kazanana kadar deneyeceğim." dedi.

    YKS sınavına giren Melike İpek: Bugün daha iyi geçti, bildiklerimi yaptım VİDEO

    YKS sınavına giren Melike İpek: Bugün daha iyi geçti, bildiklerimi yaptım #1

    YKS sınavına giren Melike İpek: Bugün daha iyi geçti, bildiklerimi yaptım #2

    YKS sınavına giren Melike İpek: Bugün daha iyi geçti, bildiklerimi yaptım #3

    YKS sınavına giren Melike İpek: Bugün daha iyi geçti, bildiklerimi yaptım #4

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