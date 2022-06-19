YKS sınavına girmekten vazgeçen öğrenciyi, vatandaş ikna etti

Sınav alanına alınmayan eşyalarını bırakmak için ücret teklif edilen öğrenci, sınava girmekten vazgeçti. Bir velinin çabasıyla sınava girmeyi kabul eden öğrenci bu kez kimliği olmadığı için giremedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumunda sınav alanına gelen ancak, eşyalarını tutması karşılığında 7 lira isteyen emanetçiye, ücretini vermek istemeyen 18 yaşındaki Boran Elaldı, sınava birkaç dakika kala girmekten vazgeçti.

O sırada Vehbi Yıldırım isimli vatandaş, 18 yaşındaki genci ikna etmeye çalıştı ve Boran Elaldı’nın sırtından iterek sınav alanına getirdi.

Üniversitenin kapısında bekleyen aileler Vehbi Yıldırım’ı ve Boran Elaldı’yı alkışlayarak destekledi. Fakat Boran Elaldı bu sefer de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi.

"Çocuğun özgüveni yok, ona üzüldüm"

18 yaşındaki Boran Elaldı’yı sınava girmesi için ikna eden Vehbi Yıldırım, “Çocuğun özgüveni yok. Ona üzüldüm, kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar, onu bahane ederek gitti. Sonra ben onu orada gördüm ve ikna ettim. Benim çocuğum zaten yarım saat önce içeri girmişti” şeklinde konuştu.

“Üniversite benim için vakit kaybı, iş kuracağım”

Sınava zaten girmek istemediğini, başka hayalleri olduğunu söyleyen Boran Elaldı, “Zaten öylesine gelmiştim. 18 yaşındayım. Sınava girmeyecektim, üniversite benim için vakit kaybı. Ben iş kuracağım. Eşyaları bırakmak gerekiyormuş; ben de götürüp bıraktım, 7 lira vermem gerekiyormuş. Zaten üniversite sınavına giriş için 115 lira para verdim, neden bir daha para veriyorum dedim. Ben de boş verip gittim. Giriş belgesinde zaten her şey var diye kimliğimi almadım” açıklamasında bulundu.