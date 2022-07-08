YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen 2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak.ÖSYM o tarihi açıkladı..

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı heyecanla bekleniyor.Sınavda ter döken binlerce öğrenci sınav sonuçlarını beklemeye devam ediyor.

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre 2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinden açıklanacak.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden veya mobil uygulamadan TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler..