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    YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı

    YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 20:22
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    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 168 bin 430 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi.

    Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

    "Tüm oturumlar başarıyla tamamlanmıştır"

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

    Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

    Soru ve cevaplara ulaşmak için tıklayınız...

    TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

    Baraj kaldırıldı

    Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek.

    Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

    YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

    YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı #1

    YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı #2

    YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı #3


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