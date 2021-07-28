Üniversite taban puanları 2021! 4 yıllık üniversite başarı sıralaması..

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Adaylar, "Lisans programları başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanırken, adayları tercih heyecanı sardı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, taban puanlarını araştırmaya başladı.

4 yıllık bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar ise "Lisans programları başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.

Peki, "Lisans Programları başarı sıralaması belli oldu mu?" İşte detaylar..

4 YILLIK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversitelerin 4 yıllık taban puanları belli oldu. Adaylar YKS 2021 kılavuzunda yer alan taban puanlarına göre tercih yapacak. Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor.

Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.

EN ÇOK KONTENJAN ÖN LİSANSTA

ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; Devlet üniversiteler toplam kontenjan 852 bin olarak belirlenirken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 171 bin oldu.

4 yıllık bir lisans bölümünde tercih yapacak olanlar için 494 bin kişilik yer bulunurken, 2 yıllık önlisansta toplamda 492 bin kişilik yer ayrıldı.