YKS tercih döneminde bugün son gün 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih süreci başladı. Tercih işlemleri bugün sat 23.59'a kadar sürecek.

ensonhaber.com

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalinde son düzlüğe girildi.

Yerleştirme tercih dönemi 27 Temmuz'da başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son günü ise 8 Ağustos saat 23.59 olarak duyurdu.

İnternet sitesi üzerinden başvuru yapılıyor

Binlerce öğrenci, aldıkları puan doğrultusunda ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapıyor.

Öte yandan tercihler, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılıyor.

Kılavuzdan faydalanabiliyor

Öğrenciler, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak tercihleri gerçekleştiriyor.

Ayrıca adaylar, üniversite kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını yayımlanan kılavuzdan öğrenebiliyor.