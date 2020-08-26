YKS yerleştirme sonuçları sonrası 57 bin kontenjan boş kaldı

Bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapılırken, 57 bin 56'sı boş kaldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı...

Açıklanan sonuç raporlarına göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı.

57 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Üniversitelerdeki kontenjanların 57 bin 56'sı ise boş kaldı.

2019'da lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 iken bu yıl yerleşen sayısı, 431 bin 380 oldu.

Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında başlayacak.