YKS'de 400 bin aday matematikte 553 bin aday da fende sıfır çekti

YKS'de 400 bin aday matematikte 553 bin aday da fende sıfır çekti

Öğrencilerin girdiği sınavlarda matematik ve fen derslerindeki başarısızlığı devam ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) bu yılki oturumlarına ilişkin değerlendirme raporu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlandı.

Raporda detaylı ve çarpıcı veriler yer aldı.

Özellikle sınava başvuran herkesin girmek zorunda olduğu TYT matematik ve fende sıfır çekenlerin sayısı oldukça dikkat çekti.

2 MİLYON 296 BİN ÖĞRENCİ TYT'DE OTURUMA KATILDI

Raporda testlerin zorluk dereceleri, doğru yapılma ortalamaları başta olmak üzere istatistiki bilgilere yer verildi. TYT oturumu için başvuru yapan 2 milyon 424 bin 718 adayın 2 milyon 296 bin 138’i bu oturuma katıldı.

512 BİN ADAY İLK BARAJI GEÇEMEDİ

Sınava katılan adaylardan Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puanı bulunan 2 milyon 257 bin 671 adayın 2020-TYT puanı hesaplandı.

Bu durumda 38 bin 467 adayın puanı hesaplanmadı yani sıfır almış kabul edildi. 512 bin 39 aday ise 150 puan alamadıkları için daha ilk barajı aşamayarak, elendi.

53 KİŞİ HİÇBİR SORUYU DOĞRU CEVAPLAYAMADI

TYT’de 120 sorunun tamamını doğru hiçbir aday doğru cevaplayamadı. 119 soruyu doğru cevaplayan sayısı ise yalnızca 4 oldu. 53 aday ise hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

4 BİN ÖĞRENCİ TÜRKÇEDE SIFIR ÇEKTİ

Türkçe testindeki 40 sorunun tamamını doğru cevaplayan 34 aday bulunuyor. Adayların 4 bin 50’si ise testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Sosyal Bilimler testinde 20 sorunun tamamını bin 742 aday doğru cevapladı, 37 bin 432 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

400 BİN ÖĞRENCİ MATEMATİKTEN SIFIR ÇEKTİ

Temel Matematik testinde bulunan 40 sorunun tamamını 2 bin 196 aday doğru yanıtladı. 399 bin 271 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

553 BİN ÖĞRENCİ DE FEN DERSİNDEN SIFIR ÇEKTİ

Fen Bilimleri testinde bulunan 20 sorunun tamamını bin 315 aday doğru cevapladı. 553 bin 129 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

HAM PUAN ORTALAMASI

Türkçe: 40 soruda 14,29

Sosyal Bilimler: 20 soruda 7,79

Temel Matematik: 40 soruda 5,56

Fen Bilimleri: 20 soruda 2,67