2 buçuk milyondan fazla adayın üniversite hayallerinin ilk adımı tamamlandı. YKS maratonunun ilk sınavı olan TYT tamamlandı.

Üniversite hayali kuran 2 milyon 607 bin 903 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) maratonu başladı.

3 oturum halinde yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün tamamlandı.

2,5 milyondan fazla aday, 120 soruya 135 dakika içinde cevap vermek için ter döktü.

Sınava giren adayların heyecanı aileleri de sardı.

Adaylar sınavdayken, aileler dışarıda bol bol dua etti.

12.30 itibarıyla adaylar sınava girdikleri okullardan çıktı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde sınava giren öğrenciler, sürenin bitmesi ile soluğu ailelerinin yanında aldı.

Sınavı iyi geçen öğrenciler sevinçlerini yakınları ile paylaştı.

Bazı öğrenciler ise sınavın zorluğundan yakındı.

“DİĞER SINAVLARA GÖRE GÜZELDİ”

Sınavdan çıkan adaylardan Elif Aydın, sınavın kolay olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Eskiden olduğu gibi uzun paragraflar yoktu, o açıdan iyiydi. Fen dersi biraz zor geldi bana. Türkçeyi beğendim. Süre iyiydi diğer sınavlara göre güzeldi."

Mustafa Arslan ise, “Zordu yapamadığım için erken çıktım. En çok Türkçe dersinde zorlandım.” ifadelerini kullandı.

YKS’nin ilk oturumu TYT başarıyla tamamlandı VİDEO



Adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sınavın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Aygün paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

“2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim.

Yarın uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."





İKİNCİ OTURUM PAZAR GÜNÜ

İkinci oturum pazar günü yapılacak.

Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak.

10.15'te başlayacak olan sınavda 160 soru için 180 dakika verilecek.

AYT'de ‘Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1’ testi 40 sorudan oluşacak. Adaylar bu testte, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin ‘Sosyal bilimler-2’ testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak.

Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.