YKS'ye katılan Çorumlu Esme Nine'nin hedefi: Hukuk fakültesi

Ailesinin okumasına müsaade etmediği 76 yaşındaki Esme Dalgıç, azmedip ilkokul, ortaokul ve liseyi açıktan okudu. YKS sınavına da katılan Esme Nine, hukuk fakültesini kazanmak istiyor.

Çorum'da yaşayan 76 yaşındaki Esme Dalgıç, bugün öğrencilerle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı.

İlk, orta ve liseyi dışardan bitiren 10 torun ve 4 çocuk sahibi Esme Dalgıç, içinde kalan hayalini gerçekleştirdi.

Büyüklerinin okumasına izin vermediği Dalgıç, hukuk fakültesini kazanmayı hedefliyor.

"Beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı"

Esme Dalgıç duygularını, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" şeklinde ifade etti.





























