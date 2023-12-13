'Yobaz ilçe' sözleriyle tepki toplamıştı: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan özür diledi CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın aday tanıtım programında Yığılca ile ilgili sarf ettiği, 'gerici' ve 'yobaz' ifadeleri tepki topladı. Daha sonra bir açıklama yaparak özür dileyen Özcan, "Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken hatalı bir söylemde bulundum" dedi.

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Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda adayların tanıtım çalışmalarına başlandı.

Son olarak dün CHP, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki adayını tanıttı.

Aday tanıtımı için düzenlenen programa CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da katıldı.

Burada konuşma yapan Talih Özcan, bölge hakkında skandal ifadeler kullandı.

"Yobaz, yoz, gericiliğin kol gezdiği bir yerde..."

Bölgeyi yobazlığın ve gericiliğin kol gezdiği bir yer olarak tanımlayan Özcan, "Yobaz, yoz, gericiliğin kol gezdiği bir yerde, göç veren bir yerde, böyle bir kardeşimizin aday çıkması bana göre anlamlıdır.” dedi.

Bu sözlerin ardından CHP'li Talih Özcan'ın konuşması, Düzce gündemine bomba gibi düştü.

Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamaları, Düzce'de büyük tepkilere sebep olurken infial uyandırdı.

CHP Milletvekili Özcan, gelen tepkiler üzerine sözlerinin maksadını aştığını belirtti.

Tepkiler üzerine özür diledi: Sözlerim maksadını aştı

Tepkiler üzerine kamuoyuna açıklama yapan CHP Milletvekili Talih Özcan, “Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, 'gericilik ve yobazlık' ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır. Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşehrilerime karşı bir eleştiri olamaz. Çünkü, onların da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir." diye bir açıklama yaptı.

"Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak istiyordum"

Sözlerine devam eden Özcan, bölge halkından özür dileyerek şunları söyledi: