Yoğun bakımdaki korona hastalarının çoğu aşısız

Yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakımlarda tedavi gören 20 korona hastasından 19'unun aşı yaptırmadığını söyledi.

Türkiye'de yoğun aşılama kampanyasına karşın korona vaka sayıları artışa geçti.

Uzmanlar bunun en büyük nedeninin ise aşı karşıtlığı nedeniyle toplumsal bağışıklılığın henüz sağlanamamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Koronaya yakalanıp yoğun bakımda tedavi görenlerin aşılılık oranları ise tabloyu gözler önüne seriyor.

Yoğun Bakım Derneği eski başkanı, yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, NTV'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cinel, yoğun bakımda 20 hasta tedavi görüyorsa 19'unun aşı yaptırmadığını geri kalan 1 kişinin ise ikinci dozunu yaptırmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olduğunu söyledi.

"20 HASTANIN 19'U AŞISIZ"

Cinel, "20 hastanız var yoğun bakımda diyelim, aşılı olmayanların sayısı 19. Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş bir artışı görme dönemine giriyoruz ve elimizdeki hastaların aşılı olmadığını görüyoruz. Bir tanesi aşılı çıktı diyelim. O aşılıyı kontrol ediyorsunuz. O da ikinci doz aşısını olmuş fakat 2 gün sonra hastalığa yakalanmış." dedi.

Cinel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"AYNI GEMİDEYİZ"

Toplumsal başışıklığı sağlamak zorundayız. 2 aşıyı olacaksınız, ikinci aşının üzerinden de 15 gün geçmesi gerekiyor ki sizin bağışıklığınız olsun. Aşı karşıtlığı ya da aşıya uzak durma ya da ben sonra olurum deme böyle bir lüksümüz yok. Aynı geminin içinde yaşıyoruz. Aşı olanların organ fonksiyon bozukluğu geliştirmediğini görüyoruz.

"BUNUN TEK ÇÖZÜMÜ AŞI"

Yoğun bakımlarda şu an halihazırda yatan MRNA aşılarını 2 doz olduktan sonra ve 15 gün geçtikten sonra yoğun bakımlara düşen yok. Ölmek istemiyoruz, yoğun bakımlara düşmek istemiyoruz, hastanelerde yatacak kadar ağır geçirmek istemiyoruz bu hastalığı. Bunun tek çözümü aşı."