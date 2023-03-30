Yoğun kar nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapandı
AA

Kara kış yurdum bir kısmında etkisini gösteriyor.

Yoğun ve tipi nedeniyle Tunceli- karayolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.