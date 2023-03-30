Yoğun kar nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapandı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma kapandı.

AA

Kara kış yurdum bir kısmında etkisini gösteriyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.