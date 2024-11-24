Yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı illerde eğitime 1 günlük kar tatili...

Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası kar yağışlarını da beraberinde getirdi.

Yurdun dört bir yanında kar yağışı yaşanırken Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Hal böyle olunca valiliklerden art arda açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamalarda, 25 Kasım Pazartesi günü bu bölgelerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

KAYSERİ

Buna göre Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, yarın (25 Kasım Pazartesi) il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacak.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11. 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ADANA- TUFANBEYLİ VE SAİMBEYLİ İLÇELERİ

Adana’nın yüksek kesimlerinde bulunan Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleri de kar yağışından etkilendi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçede 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

NEVŞEHİR

Son olarak Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU’NUN 15 İLÇESİ

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ordu’nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, ilçelerimizdeki okulların tamamında eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün ara verildi” denildi.

Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, “Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

YOZGAT VE GÜMÜŞHANE

Öte yandan Yozgat ve Gümüşhane'de de olumsuz hava şartları nedeni ile pazartesi günü eğitime ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.