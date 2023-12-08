YÖK Başkanı Erol Özvar'dan deprem mağduru akademisyenlere övgü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Bütün imkanlarımızla üniversitenin yanında olacağız” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Akademik Atama, Yükselme ve Akademik Başarı’ ödül töreni etkinliğine; Vali Yardımcısı Gökay İçen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından YÖK Başkanı Özvar, açıklamalarda bulundu.

"Üniversitenin depremin yaralarını sarmak adına Hatay’da yürüttüğü faaliyetleri ve gösterdiği gayretleri takdirle karşılıyorum"

6 Şubat depremlerinden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ciddi bir şekilde etkilendiğine dikkat çeken Erol Özvar, deprem sürecinde üniversiteyi yakından takip ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de takip etmeye devam edeceklerini belirterek, "Bütün imkanlarımızla üniversitenin yanında olmaya devam edeceğiz. Üniversitenin depremin yaralarını sarmak adına Hatay’da yürüttüğü faaliyetleri ve gösterdiği gayretleri takdirle karşılıyorum. Bundan sonraki süreçte el birliğiyle yaraları sarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başarı belgelerini takdim etti

Başarı belgesi alacak hocalar hakkında konuşan Özvar, "Bu deprem sürecinde üniversitesine, öğrencilerine ve vatandaşlarına; kültürel, eğitsel, sağlık hizmeti veren bütün hocaları canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren, YÖK Başkanı Erol Özvar’a ney enstrümanı hediye ederken, Vali Yardımcısı Gökay İçen’e plaket takdim etti.

Etkinliğin sonunda YÖK Başkanı Özvar, üniversite hocalarına cübbelerini giydirip başarı belgeleri takdim etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)