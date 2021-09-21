İstanbul Valiliği’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sının aşılandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nde, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımı ile ‘2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin durumu ve alınan tedbirler hakkında açıklamalar yapıldı.

“ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN YÜZDE 88,56’SI İKİNCİ AŞILARINI OLDU”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

“Yükseköğretim sistemimiz içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88,56'sı bugün itibarıyla ikinci aşılarını olmuş vaziyettedir. Bundan dolayı başta yükseköğretim kurumlarımızın idarecilerimizin ve rektörlerimizin aşı olma konusunda kararlılık gösteren bütün öğretim elemanlarını bu vesileyle tebrik etmek isterim.

BLOK DERS YAPILMAYACAK

Koronavirüs kapsamında alınacak önlemler her bir üniversitemizin ilgili web sitesinde yayınlanmaktadır. YÖK olarak hazırladığımız kampüs ortamına yönelik uygulamalar rehberinde derslikler ve çalışma salonlarında virüse karşı alınacak tedbirler ortaya konulmuştur. Bunların arasında temizlik maske ve mesafe kurallarına uyulması, dersliklerin havalandırılması, ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasite planlamanın yapılması, grup çalışmalarından kaçınılması, blok derslerin yapılmaması gibi tedbirler olacaktır.

YÖK Başkanı Erol Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56’sı aşılandı VİDEO



“GRUP ÇALIŞMALARI EN AZ SAYIDA BİREY İLE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR”

Dersliklerde öğrencilerin mesafeye dikkat ederek oturması önemli kurallardan birisidir. Özellikle koro çalışmaları riski artırır. Bu tür grup çalışmaları en az sayıda birey ile gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda yakın takip yapılması önemlidir. Bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması durumunda yönlendirmeler üniversitelerimiz tarafından yapılacaktır. HES kodu taramaları da yapılacaktır.”





“İSTANBUL BİR ÖĞRENCİ ŞEHRİ”

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’un bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

“İstanbul'umuz bir öğrenci şehri. İstanbul'da 14 devlet 44 vakıf üniversitemiz 3 meslek yüksek okulumuz var. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 198 bin 318 öğrencimiz vardı. Uluslararası öğrenci sayımız 56 bin 102. İstanbul Valiliği olarak akademisyenlerimiz ile çalışıyoruz. İstanbul'un hayati sorunları ile ilgili anketler yapıyoruz. Toplantımızın eğitim yılına hayırlara vesile olmasını diliyorum."