YÖK Başkanı Erol Özvar: Üniversiteler öğrencilerin peşinden koşmalı YÖK Başkanı Erol Özvar katıldığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı'nda, "Üniversiteyi tercih edecek adayların peşinde koşulması üniversiteler açısından önemli bir hedef" dedi.

İHA

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne geldi.

Özvar, Üniversite tarafından yapılan projeler ile ilgili kurulan stantları gezmesinin ardından toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Özvar, özel ve devlet üniversitelerin birbirleriyle yapacakları rekabetle birlikte üniversitelerin kalitelerinin ve akademik üretkenliğininim artacağını belirtti.

"Üniversitelerimizin kendi aralarında yarışmaları üniversitelerimizin hem kalitesini arttıracak"

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet ve özel üniversitelerinin aralarında yapacakları rekabetin Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Biz inanıyoruz ki rekabet sadece vakıf veyahut dünyada örneklerine rastladığımız gibi özel üniversiteler arasında gerçekleşmesi gereken bir süreç olduğunu düşünmüyoruz. En az vakıf üniversiteleri kadar devlet üniversitelerinde de tatlı rekabetin meydana gelmesini, üniversitelerimizin daha iyi AR-GE yapabilmesi, daha kaliteli eğitim-öğretim süreçlerine sahip olabilmek, daha fazla toplumsal faydayı temin edecek şekilde üniversitelerimiz kendi aralarında yarışmaları üniversitelerimizin hem kalitesini arttıracak. Hem akademik üretkenliğini yükseltecektir diye düşünüyoruz.

"Üniversiteler öğrencilerin peşinden koşmalı"