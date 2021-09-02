YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde hibrit eğitime geçileceğini belirterek, "Üniversitelerimiz hibrit eğitim ile derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme hakkına sahiptir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YÖK Başkanı Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca ve Mahmut Özer'in ardından söz alan YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yapılacak yüz yüze eğitimle ilgili bilgi verdi.

HANGİ DERSLERİN YÜZ YÜZE YAPILACAĞI BELİRLENDİ

''Üniversitelerimiz hangi derslerini yüz yüze hangilerini çevrimiçi yapacağını belirlemiştir'' diyen Özvar, hibrit modeline geçildiğini söyledi.

"DERSLERİN YÜZDE 40'INDA ÇEVRİM İÇİ YAPILABİLME HAKKI VAR"

Özvar konuyla ilgili, "Üniversitelerimiz hibrit ya da harmanlanmış eğitim ile derslerin bir kısmını, yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme hakkına sahiptir.'' şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek VİDEO