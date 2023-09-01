YÖK Başkanı Erol Özvar'dan rektörlere FETÖ ve PKK uyarısı YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin terör örgütlerinin hedefi haline gelmesini önlemek için tüm üniversitelerin öğrencilere barınma desteği vermesini istedi.

İHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörlerine bir öğrencilerin barınma durumuyla ilgili bir mesaj gönderdi.

Erol Özvar, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin barınma ihtiyacı olan öğrencileri “öğrenci evi” adı altında örgütlemeye çalıştığı uyarısında bulundu.

Rektörlere talimat gitti: Öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verin

Özvar, rektörlerden öğrencilere barınma konusunda yardımcı olmalarını, onlara rehberlik etmelerini istedi.

YÖK Başkanı Özvar ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesini çok önemli gördüklerini de sözlerine ekledi.

"Terör örgütlerinin öğrenci evi adı altında gençlerimizi toplamaya çalışabilecekleri yönünde duyumlar geliyor"

YÖK Başkanı Özvar mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK vesair terör örgütlerinin, öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve 'öğrenci evi' adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir.

"Öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı ve destek olun"