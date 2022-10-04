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    YÖK Başkanı Özvar: Genel Kurul’da çalışmalar bitti

    Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı" dedi.
    • 04.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:26
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    YÖK Başkanı Özvar: Genel Kurul’da çalışmalar bitti

    İptal edilen KPSS ile ilgili gelişmeler devam ediyor...

    31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yediiklim Yayınevi'nin kitapçığındaki sorularla aynı olması nedeniyle iptal edilmişti.

    Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi ve konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    ÖSYM Başkanı görevden alındı

    Aynı günün gecesinde, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınarak yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

    18 Eylül'de yeniden yapılan sınav hakkında inceleme ve sınav takvimi hazırlıklarının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

    YÖK Başkanı Özvar: Genel Kurul’da çalışmalar bitti #1

    Ön inceleme başlatıldı

    Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde ön incelemeyi başlattıklarını ve neticelendirdiklerini duyurmuştu.

    "Genel Kurul’da çalışmalar bitti"

    Tammalanan incelemelerin ardından yeni bir gelişmeyi aktaran Özvar, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.

    YÖK Başkanı Özvar: Genel Kurul’da çalışmalar bitti #2


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