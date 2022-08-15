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    YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99’u doldu

    YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:22
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    YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99’u doldu

    YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

    YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Özvar, gençleri tebrik etti.

    Kontenjanlar bu yıl doldu

    YÖK’te veriye dayalı attıkları adımların meyvesini verdiğini ifade eden Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu kaydetti.

    164 binden 13 bine kadar düştü

    KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının boş kontenjanlarının geçen yıl 164 bin civarında olduğunu, bu yıl bu sayının 13 bine kadar düştüğünü not düşen YÖK Başkanı Özvar, YKS’de barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini belirtti.

    "Açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti"

    Gelecek yıllarda daha kapsayıcı bir sisteme geçerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalara devam edeceklerini vurgulayan Özvar, şunları aktardı:

    “Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz.”


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