YÖK Başkanı'ndan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite rektörleri ile ilk kez bir araya geldiği toplantıda YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaştı.

Toplantıda ayrıca 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına dair istişarede bulunuldu.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Yüz yüze eğitim süreci ile ilgili izlenecek yol haritasına da değinen YÖK Başkanı Özvar, “Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir.

"SADECE EĞİTİM YÖNÜNDE DEĞİL FAALİYET ALANLARINDA DA ÖNLEMLER ALINMALI"

Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim. Tabii kampüs ortamı, birden fazla birimin ve bu birimlerin öğrencilerinin akademik ve idari personelinin bir araya geldiği ve toplumdan gelen bireylerin de etkileşimde olduğu ortamlardır. Kampüslerde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra akademik araştırmalar, çeşitli hizmetler ve idari faaliyetler de yürütülmektedir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumları tarafından salgının kontrolünde sadece eğitim yönünden değil faaliyet alanlarına göre de riskler belirlenmeli ve buna göre önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

"YURTLARIN KULLANIMI KONUSUNDA GEREKLİ AÇIKLAMALARI BEKLİYORUZ"

Salgın döneminde yüz yüze eğitim sürecinde yükseköğretim öğrencilerinin kalacağı yurtların da önemli olduğuna dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, “Malumunuz Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara gelince. Buraların yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindedir. YÖK Başkanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile temas ettik, yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda yapılmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELER, MERKEZİ VE BÖLGESEL OTORİTELER İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI"

Covid-19 salgınının yayılımı konusunda tedbirleri içeren Güvenli Kampüs kılavuzunun da hazırlandığına dikkat çeken Özvar, “Yükseköğretim kurumlarının salgın dönemlerinde yüz yüze eğitimde riski azaltacak ve yayılmayı engelleyecek bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu doğrultuda dünyada da çeşitli kurum ve kuruluşlar enfeksiyonla mücadele için çeşitli önerilerde bulunmuş ve uygulamaya başlamışlardır. Yönetsel olarak üniversitelerin merkezi ve bölgesel otoriteler ile yakın iletişimde ve iş birliği içinde olmaları kritik önem taşımaktadır.

Bir küresel salgında ülke politikaları doğrultusunda genel önlemler alınması tüm kurum ve kuruluşlar için zaruret teşkil etmektedir. Nitekim salgının bölgesel ve yerel seyri de farklılık gösterebilmekte, yerel otoritelerle yakın iletişimde olunması salgının yayılmasının önlenmesi ve kontrolü anlamında önem arz etmektedir. Dolayısıyla üniversitelerimizden salgın süreçlerinde eğitim ve öğretimin uygulanmasına yönelik plan yapmaları ve farklı programlar ve uygulamalar için farklı tedbirleri hayata geçirmeleri beklenmektedir.

"REHBER UYGULAMALAR YOL GÖSTERİCİ OLACAK"

Yükseköğretim Kurulu olarak kampüs ve yerleşkeler için Covid-19’a yönelik tedbirleri içeren bir Güvenli Kampüs kılavuzu ile eğitim öğretim süreçlerine yönelik ikinci bir rehberi bu yıl güncellemelerle birlikte çerçeve kararlarımızı içeren bu iki rehber uygulamalar da yol gösterici olacaktır. Alınan kararları da içeren bir web sitesi de anlık takipler için yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.