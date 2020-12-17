YÖK, korona aşısında öncelik istedi

Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderen YÖK, üniversite hastaneleri ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik, idari personel ve sağlık çalışanlarına aşı için öncelik tanınmasını talep etti.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na aşı uygulamasına yönelik yazı gönderildiği belirtildi.

Bakanlığa gönderilen yazıda, küresel korona salgını ile mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, genel önceliklerin belirleneceği belirtilerek, bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının ilk aşamasında sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağı hatırlatıldı.

AKADEMİK PERSONELE ÖNCELİK TALEBİ

Yazının devamın şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda 'sağlık çalışanları' kapsamında üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite Hastaneleri) ile Üniversitelerimiz ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dâhil edilmesi önem taşımaktadır. Başkanlığımız, bu konudaki önerimiz kabul görür ise, kademelendirme çalışmaları için her türlü işbirliğine açıktır."