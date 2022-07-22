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    YÖK, öğrenci affı usul ve esaslarını belirledi

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Devlet Memurları Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu'na eklenen öğrenci affıyla ilgili yasal düzenlemenin usul ve esaslarını belirledi.
    • 22.07.2022 - 19:37
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    YÖK, öğrenci affı usul ve esaslarını belirledi

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affını kimlerin kapsadığına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

    YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üniversiteleri tarafından terör, kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olmaları veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen suçlar, terör örgütlerine ya da milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara mensubiyeti, sahte evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç diğer kişiler, söz konusu aftan yararlanabilecek.

    4 ay içinde başvurulması lazım

    İHA'nın haberine göre, 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna, 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

    YÖK, öğrenci affı usul ve esaslarını belirledi #1

     

     


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