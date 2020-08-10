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    Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı

    YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
    • AA
    • 10.08.2020 - 14:54
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    Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı

    Yüksek Öğretim Kurulu'nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açılmıştı.

    'KİŞİYE ÖZEL' AÇTIĞI İLAN, PROFESÖRÜ GÖREVİDEN UZAKLAŞTIRDI

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Personel Daire Başkanlığı kadrosunda "Kişiye özel" açtığı ilanla tepki toplamıştı.

    Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olmuştu.

    YÖK: PROF. DR. HÜSEYİN BAĞ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR

    YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı #1

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