YÖK: Pasif öğrenci sayısı 4 milyon 253 bin 814

Çeşitli gerekçelerle pasif duruma düşen öğrenci sayısı 4 milyon 253 bin 814 olarak açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışması başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamdaki öğrenciler için çalışma yaptıklarını ifade eden Akbaşoğlu, öğrenci affını temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti.

Emin Akbaşoğlu'nun ardından konuya ilişkin açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise "Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkili merci Meclis. Yani milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis, milletvekilleri ve ilgili siyasi partilerin görüşleri çok önemli. Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclis'indir." ifadelerini kullandı.

4 milyon 253 bin 814 pasif öğrenci

Yapılan duyuruyla hayallerini yeniden yaşamaya hazırlanan öğrenciler mutluluk yaşarken, YÖK'ten aktarılan bilgiye göre, çeşitli gerekçelerle pasife düşen öğrenci sayısının 4 milyon 253 bin 814 olduğu açıklandı.