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    YÖK, üniversite kayıtlarını 6 Eylül'e kadar uzattı

    YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelere yapılacak kayıtların 6 Eylül tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 12:23
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    YÖK, üniversite kayıtlarını 6 Eylül'e kadar uzattı

    YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelere yapılacak kayıtların 6 Eylül tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

    YÖK, “Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı." açıklamasını yaptı.

    Ayrıntılar gelecek...

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