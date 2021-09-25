YÖK: Üniversite öğrencilerinin yüzde 65’i 2'nci doz aşılarını oldu

Öğretim elemanlarının yüzde 88'i, üniversite öğrencilerinin ise yüzde 65'i ikinci doz koronavirüs aşısını oldu.

Koronavirüs ile mücadale kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Uzun süre uzaktan eğitim gören öğrenciler, alınan tedbirler ve aşılama uygulamasının yaygınlaştırılması ile 2021-2022 akademik yılını okullarında yüz yüze eğitimlerini alarak geçirecek.

Yeni eğitim yılı için öğrencilerin hazırlıkları sürerken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerinin aşılanma oranlarını açıkladı.

Başkan Özvar, öğrencilerin aşı olmasının büyük öneme sahip olduğunu vurguladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim sistemimiz içerisindeki öğretim elemanlarımızın yüzde 88'i, üniversite öğrencilerimizin de yüzde 65'i, bugün itibarıyla iki doz aşılarını olmuş vaziyettedir.

"ORANIN YÜZDE YÜZ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Bu aşı oranlarının bizim 2021-2022 akademik yılında 'yüz yüze eğitim' konusundaki kararlılığımızı desteklediğini ve bu husustaki inancımızı artırdığını ifade etmek isterim. Eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu oranının yüzde 100'e çıkacağına inanıyoruz.





"ÖĞRENCİLERİMİZİN AŞI OLMALARI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Bu kapsamda değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizin "aşı olmaları” büyük önem arz etmektedir. Bütün paydaşlarımıza dersler başlamadan önce aşılarını tamamlayarak, üniversitelerine salgınla mücadelede destek vermelerini rica ederim."