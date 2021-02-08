YÖK uzaktan eğitim anketi nereden, nasıl yapılır? YÖK'ten anket açıklaması..

YÖK, küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi anket düzenliyor. Peki YÖK anketi nereden ve nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve sonraki adımlarda dikkate alınması amacıyla akademisyen ve öğrencilere anket hazırladığını duyurdu.

Ankete katılıp düşüncelerini bildirmek isteyen öğrenciler hızla arama motorlarına yöneldi.

Dijital ortamda paylaşılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.​ Pek YÖK anketi nerede, nasıl girilir? İşte detaylar..

YÖK'TEN ANKET AÇIKLAMASI

​Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.

“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupla dijital ortamda paylaşılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.​

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.​

YÖK ANKETİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Online anket duyurusunu paylaşan Yüksek Öğretim Kurulu anketin ne zaman ve nasıl doldurulacağını merak konusu oldu.

Anket bugün başlıyor ve Perşembe günü saat 17:00'a kadar devam edecek. Sorular, öğrencilere ve hocalarına dijital ortamda gönderilecek. Öğrencilere ve akademisyenlere, uzaktan öğretim sürecine katılımlardaki teknik sorunlar, olumlu /olumsuz düşüncelerini tespit amaçlı detaylı sorular ankette yer aldı.

Anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarına ışık tutacaktır.

Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacağı açıklandı.