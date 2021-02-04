YÖKDİL başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 YÖKDİL sınavı ne zaman?

ÖSYM, YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Akademik kariyer hayali olanlar, yabancı dil seviyelerini kanıtlamak için sınava girecek. Peki, YÖKDİL başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

YÖKDİL sınavı başvuruları, 5 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular HES Kodu ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ''https://ais.osym.gov.tr'' üzerinden yapılacak. YÖKDİL sınavı ise 28 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, YÖKDİL sınavı ve başvuru tarihleri...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL başvuruları 05.02.2021 tarihinde başlayacak olup 15.02.2021 tarihine kadar devam edecek.

Geç başvurular ise 24.02.2021 tarihinde alınacak.

Başvuruda HES kodu bilgisi kullanılacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES koduna sahip olmaları gerekiyor.

Adaylar, Sağlık Bakanlığının ''https://hayatevesigar.saglik.gov.tr'' internet adresi üzerinden HES kodu bilgisine ulaşabilecek.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta gerçekleşecek.

ERTELENEN ALES VE YÖKDİL SINAV TARİHLERİ

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES ve YÖKDİL sınav tarihleri belli oldu.

ALES 21 Şubat’ta, YÖKDİL 28 Şubat’ta, KPSS DHBT 11 Nisan’da yapılacak.