YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2021'e ertelenen YÖKDİL/2 bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar ''YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularına cevap aramaya başladı.

ÖSYM tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YÖKDİL, bugün 1 ilde 47 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Binlerce adayın ter döktüğü sınavdın ardından öğrenciler, YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

YÖKDİL soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı da merak edilen konular arasında yerini aldı.

Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL soru ve cevapları, bugün akşam saatlerinde ya da yarın gün içerisinde yayınlanması beklenmektedir. Sorular ve cevapların yüzde 10’luk kısmının herkese açık olarak yayınlanacağı, tamamının ise sadece sınava giren adayların erişimine açılacağı düşünülüyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

202 yılının 2. sınavı olan YÖKDİL, koronavirüs önlemleri kapsamında 2021 yılına ertelenmişti. ÖSYM tarafından ertelenen YÖKDİL sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.