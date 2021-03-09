YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

28 Şubat'ta gerçekleştirilen YÖKDİL/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavının sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 2021 yılına ertelenen YÖKDİL, 28 Şubat tarihinde yapılmıştı. YÖKDİL sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar hız kazanmıştı.

YÖKDİL sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. İşte, YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı..

YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI



