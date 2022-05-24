Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için bedelli ne kadar, kaç TL?

Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için bedelli ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker kaçaklarına bedelli affı açıklamasının ardından bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Peki yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için bedelli askerlik ne kadar, kaç TL?

Askerlik zamanı gelmesine rağmen "mazereti olmadığı halde" teslim olmayan erkekler, yoklama kaçağı sayılıyor.

Kişi vakti gelmesine rağmen askerlik şubesine hiç uğramaz ise önce yoklama kaçağı sonrasında da bakaya oluyor.

Türkiye'De 550 bin yoklama kaçağı ve bakaya için müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asker kaçaklarının bedelliden faydalanabileceğini açıkladı. Akabinde ise bedelli ücreti merak konusu oldu.

Peki yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için bedelli ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2022 Asker kaçakları için bedelli ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün sayıları 550 bini bulan yoklanma kaçağı gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.'' dedi.

Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için 2022 yılında bedelli askerlik fiyatı ise 55 bin 194 lira olarak uygulanacak.