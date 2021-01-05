YÖK'ten Melih Bulu açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanması tartışmaları devam ederken YÖK, Bulu'nun rektörlük başvuru şartlarını taşıdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra başlayan tartışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda üniversite, dün öğrencilerin bugünn ise akademisyenlerin protesto gösterilerine sahne oldu.

"TÜM ŞARTLARI KARŞILIYOR"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan açıklamada, Bulu'nun, rektör adaylığı için diğer adaylar gibi başvuru şartlarını taşıdığı ifade edildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır.

Rektör adayı olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır.

Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir.

Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.