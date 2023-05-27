YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarını eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.

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Vakıf üniversiteleri fahiş fiyat artışlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya el atarak bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, enflasyon oranına dikkat çekilerek, vakıf üniversiteleri uyarıldı.

YÖK tarafından vakıf üniversitelerine gönderilen "Eğitim ve Öğretim Ücreti" konulu yazıda, bazı üniversitelerin eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına dair şikayetler olduğu belirtildi.

'Öğrencilerin talep ve şikayetleri dikkate alınmalı'

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kar amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda, öğrencilerin talep ve şikayetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

Depremzede öğrenciler hatırlatıldı

Yazıda ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına duyurulan, "Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi çeşitli etkenlerin bir arada değerlendirildiği ve depremzede öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları" kararı da hatırlatıldı.