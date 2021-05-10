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- Yol kesen İsrail polisine karşı duran cesur Filistinliler
Yol kesen İsrail polisine karşı duran cesur Filistinliler
İsrail polisinin yol kesme uygulamasına rağmen cesur duruşundan taviz vermeyen Filistin halkı, haklı davasından vazgeçmiyor.
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 21:25
- Güncelleme : 10.05.2021 - 22:09
Masum insanları katletmekten çekinmeyen İsrail, Filistin'e yönelik yeni bir saldırı başlattı.
Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.
FİLİSTİNLİLERİN CESARETİ, İSRAİL POLİSİNDE YOK
9'u çocuk 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylardan yeni görüntüler gelmeye devam ederken, sosyal medyaya yansıyan bir video Filistin halkının cesaretini gözler önüne serdi.
Yol kesen İsrail polisine karşı duran cesur Filistinliler
ATLI VE SİLAHLI BİRLİKLERE KARŞI, ALLAH'A SIĞINDILAR
Atlı birlikleri ve uzun namlulu silahlarıyla yol kesen İsrail polisine karşı dik duruşundan taviz vermeyen Filistinliler, yola seccadelerini sererek dua etti.
İsrail polisinin güç gösterisi yaparak korkutmaya çalıştığı Filistinlilerin cesur duruşu, sosyal medyada büyük takdir topladı.