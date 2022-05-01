Yollarda bayram yoğunluğu

43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala trafik yoğunluk arttı.

İslam alemi coşku ile karşıladığı 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurluyor...

Bu akşam yapılacak son iftar ile bayram için son hazırlıklara geçecek olan vatandaşların bir kısmı ise tatil yolunda.

5 günlük tatil

Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 günlük tatili değerlendiren vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere yollara düştü.

Bayram yoğunluğu başladı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de bugün de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Ankara-Samsun karayolunda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

İHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri de yoğunluk karşısında aldıkları tedbirlerle çalışmalarını sürdürüyor.



