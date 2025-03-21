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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

İmamoğlu ve beraberinde gözaltında bulunan 90 kişinin ifadelerinin alınma süreci devam ediyor.

Soruşturma dosyasında İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen ve ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ile yakalanan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

"AYLIK GERİLİM 500 BİN LİRA"

Şüpheli Nuhoğlu'nun Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli Nuhoğlu, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.

Nuhoğlu, mal varlığı sorusuna ise dedesinden miras olan Trabzon'dan çay bahçeleri olduğunu söyledi.

"OTURDUĞUM EV KİRA"

Nuhoğlu ifadesinde, ‘'Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır.'' dedi.

"İMAMOĞLU İLE ARKADAŞLIĞIM YOKTUR"

Şüpheli Nuhoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığı soruldu, cevap olarak Nuhoğlu, ‘'Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz.

"İHALELERİ ŞİRKETLERİM HAK ETTİĞİ İÇİN ALDI"

Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır.'' dedi.

ŞİRKETE AİT DEVİR SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARINI VERDİ

Nuhoğlu'na ‘'Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız?'' şeklinde soru soruldu.

Nuhoğlu, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

"TAŞINMAZLIK ALINMASIYLA İLGİM YOKTUR"

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız'' diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur." ifadesini kullandı.